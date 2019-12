Sono tornati subito in campo i giallazzurri che da questa mattina hanno iniziato a preparare la sfida interna di giovedì prossimo contro il Crotone. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri contro il Benevento, partitella a campo ridotto per il resto del gruppo fatta eccezione per Rohden che ha lavorato a parte. Domani alle 14:30 la squadra tornerà ad allenarsi alla Città dello Sport.