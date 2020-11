Secondo giorno di allenamento alla ‘Città dello Sport’ per i giallazzurri che continuano a preparare la trasferta di Brescia. Lavoro fisico aerobico, possesso palla e partita finale questo il programma odierno. Parzialmente in gruppo Capuano. Assente Tabanelli (ancora da valutare le sue condizioni). Domani in programma doppia seduta sempre a Ferentino.