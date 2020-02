Giallazzurri di nuovo in campo questo pomeriggio alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino. Riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche e partita questo il programma odierno. Differenziato per Ardemagni, Tabanelli, Gori e Paganini, proseguono le terapie per Ciano. La squadra tornerà in campo domani mattina alle 10,45 sempre a Ferentino.