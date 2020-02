Penultima seduta in vista della gara di sabato per i giallazzurri che, alla Città dello Sport, hanno svolto delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Terapie per Ciano, differenziato per Gori, Tabanelli, Paganini e Ardemagni. Domani alle 10:45 è in programma la seduta di rifinitura a Ferentino.