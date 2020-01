Esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto per i giallazzurri che anche oggi hanno lavorato in vista della sfida di sabato prossimo contro la Virtus Entella. Paganini ha lavorato a parte, assente Gori per un attacco influenzale. Domani alle 14:30 è in programma una nuova seduta di allenamento a Ferentino.