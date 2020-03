Dopo la gara di Livorno i giallazzurri sono tornati subito al lavoro in vista della sfida interna di sabato prossimo contro la Cremonese. Chi è sceso in campo al Picchi ha svolto una seduta di scarico, esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto per il resto del gruppo. Tabanelli ha svolto una parte della seduta con i compagni, differenziato per Ardemagni e Gori, terapie invece per Ciano. Domani alle 14:45 si torna in campo a Ferentino.