Seduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso. Riscaldamento, lavoro tattico, esercitazioni tecniche e partita finale, questo il programma odierno. Parzialmente in gruppo Matarese e Canotto. Differenziato per Novakovich, Koblar, Zerbin e Charpentier. Domani sera in programma l’amichevole con il Benevento allo stadio ‘Benito Stirpe’.