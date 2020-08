Giallazzurri di nuovo in campo quest’oggi alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino. La squadra di mister Nesta continua a preparare la partita di Domenica sera contro il Pordenone valevole per la semifinale di andata Playoff.

Riscaldamento, parte tecnico-tattica e partitella questo il programma odierno. Differenziato per Capuano, Gori, Matarese e Tabanelli, terapie per D’ Elia. Domani in programma la rifinitura alle ore 18 sempre a Ferentino.