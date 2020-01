È ripresa oggi la preparazione dei giallazzurri che, dopo le feste, sono tornati a lavorare a Ferentino dove hanno svolto una doppia seduta. Questa mattina i ragazzi hanno lavorato in palestra mentre nel pomeriggio hanno svolto delle esercitazioni sul possesso palla ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Rohdén, assenti Ariaudo, Eguelfi e Novakovic a cui la società ha concesso un permesso. Domani è in programma una nuova doppia seduta alla Città dello Sport.