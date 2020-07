Penultima seduta in vista della trasferta di Empoli per i giallazzurri che nel pomeriggio hanno svolto delle esercitazioni tecnico tattiche ed alcune partitelle a tema. Differenziato per Tabanelli. Domani alle 9:45 è in programma la rifinitura a Ferentino, nel primo pomeriggio la squadra partirà invece per la Toscana.