Seduta pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri. Riscaldamento, esercitazioni tecniche e serie di partite e tema questo il programma odierno. Krajnc è rientrato in gruppo, differenziato per Tabanelli. Domani in programma la prima amichevole della stagione contro la Roma allo stadio ‘Benito Stirpe’.