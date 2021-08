 AMICHEVOLE FROSINONE-AVELLINO, LE MODALITÀ DI RIMBORSO

Il Frosinone Calcio comunica le modalità di rimborso biglietto della gara Frosinone – Avellino.

Per i clienti che hanno acquistato online e per coloro che hanno acquistato il biglietto presso le prevendite autorizzate Vivaticket è possibile richiedere il rimborso compilando il modulo: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi entro e non oltre la data del 31 Agosto 2021.

Le richieste di rimborso verranno analizzate solo dopo la scadenza del termine previsto. Prima di tale data i riaccrediti non verranno effettuati.

In seguito inizierà la procedura di rimborso.