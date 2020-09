 ANTICIPI E POSTICIPI DELLA PRIMA e SECONDA GIORNATA

Sono stati ufficializzati della Lega di serie B anticipi e posticipi relativamente alla 1.a e 2.a giornata del campionato. Aprirà la stagione, venerdi 25 settembre, Monza-Spal in programma alle ore 21. Sabato 26 settembre ben 6 gare alle ore 14, compreso quindi Frosinone-Empoli, mentre Venezia-LR Vicenza si giocherà alle ore 16. Quindi chiuderanno la giornata, domenica 27 settembre, Cremonese-Cittadella alle ore 15 e Reggiana-Pisa alle ore 21.

Per la 2.a giornata in programma tra sabato 3 ottobre (8 gare) e domenica 4 ottobre (2 gare), Venezia-Frosinone alle ore 16.15. La giornata verrà aperta da Chievo Verona-Salernitana alle ore 14.15. Chiusura, la domenica, per Pisa-Cremonese alle ore 15 e, alle ore 21, Cittadella-Brescia.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio