 ANTICIPI E POSTICIPI FINO ALLA 4.a GIORNATA DI RITORNO

Sono stati ufficializzati della Lega di serie B anticipi e posticipi relativamente delle ultime due giornate del girone di andata del campionato di serie B e fino alla 4.a di ritorno.

Venerdi 15 gennaio p.v. Vicenza-Frosinone valevole per la 18.a giornata si gioca alle ore 21 mentre Frosinone-Reggina della 19.a giornata è in programma sabato 23 gennaio alle ore 14. Per la 1.a di ritorno Empoli-Frosinone è in programma sabato 30 gennaio 2021, quindi Frosinone-Venezia per la 2.a giornata è in calendario alle ore 14 del 6 febbraio, nel turno infrasettimanale di martedi 9 febbraio Ascoli-Frosinone della 3.a giornata alle ore 21 e, per chiudere il blocco, per la 4.a di ritorno domenica 14 febbraio alle ore 15 Virtus Entella-Frosinone.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio