 BARDI: “QUESTA SCONFITTA CI SERVIRA’ DA LEZIONE”

FROSINONE – E’ stato sicuramente il migliore in campo, un primato di cui avrebbe fatto sicuramente a meno pur di vincere la partita. Francesco Bardi ha tenuto il Frosinone in gara evitando un passivo peggiore. Ma dalle parole traspare tanta amarezza, a caldo.

Hai dovuto fare gli straordinari questa sera, solo un passo falso secondo te da dimenticare subito?

“Assolutamente sì, anzi potrei dire che ci deve servire da lezione per le prossime partite. Oggi la prestazione non è stata delle migliori, questa sconfitta ci deve dare la forza per affrontare le prossime partite diversamente, al massimo e con la voglia di riscattarci”.

Bardi, lei è stato il migliore in campo, evitando un passivo maggiore. Cosa non ha funzionato questa sera?

“Penso che stasera obiettivamente non siamo riusciti ad interpretare bene il nostro gioco, purtroppo una situazione del genere è capitata e dobbiamo trarne insegnamento come ho già detto”.

Che cosa manca secondo te per avere più continuità di risultati in questo periodo?

“Venivamo da un paeiodo positivo, questa è la seconda sconfitta di fila. Ne prendiamo atto, questo è il campionato di serie B. Un torneo tosto, ogni squadra nasconde delle insidie, lo ha dimostrato il Cosenza”.

E adesso arriva un ciclo di 9 partite ravvicinate.

“Un ciclo duro, tosto, dove ci sarà bisogno di tutta la squadra. Sarà importante per tutti farci trovare pronti. Non dobbiamo mai mollare”.