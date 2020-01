 BASTA UNA RETE DI COLETTA E L’UNDER 15 CONTINUA A STUPIRE

FROSINONE: Stellato, Fiorini, Martino Coriano, Di Mauro (dal 29’ st Bonomo), Oddi, Severino, Evangelisti, Russo (dal 26’ st Galli), D’Andrea (dal 35’ st Seccafien), Cipolla, Coletta (dal 26’ st Zettera).

A disposizione: Sala, Stefanelli, La Porta, Fratarcangeli, Crecco.

Allenatore: Carinci.

LECCE: Moccia, Dell’Acqua (dal 15’ st Miceli), Orfano (dal 1’ st Litti), Mariano, Zecca, Leuzzi, Fornaro, Manfredi (dal 29’ st De Giorgi), Mastropasqua (dal 15’ pt Bacca e dal 29’ st Buttazzo), Borgo, Agrimi.

A disposizione: Tamma, Mazzarano, Lanciano, Fasano.

Allenatore: Mazzeo.

Arbitro: Grossi Francesco sezione di Cassino; Assistenti: Fatati Valerio sezione di Latina e Moschetta Flavio sezione di Formia.

Marcatori: 7’ pt Coletta (Frosinone).

Note: ammoniti: Evangelisti (Frosinone), Orfano (Lecce), Zecca (Lecce); recupero: 2’ pt e 4’ st.

FERENTINO – Il Frosinone di mister Carinci vince e mantiene la vetta della classifica sfruttando il turno di riposo del Pescara. Non una delle migliori prestazioni quella dei canarini Under 15 che nonostante tutto hanno battuto 1-0 i pari età del Lecce di mister Mazzeo e si sono portati a +4 dal Napoli, secondo in classifica, e a + 6 dal Pescara. Il Lecce invece, grazie alle 4 gare vinte e ai 5 pareggi, si trova a metà classifica con 17 punti complessivi.

I padroni di casa hanno sbloccato il risultato dopo 7 minuti dal fischio d’inizio grazie ad una marcatura di Tommaso Coletta. Il numero 11 ciociaro ha siglato il 5° gol stagionale dopo quelli rifilati al Trapani, alla Roma, al Benevento e al Cosenza. La prima frazione termina sul risultato di 1-0 per il Frosinone. Nella ripresa i ragazzi di mister Carinci tremano più volte, infatti il Lecce si riversa in attacco in maniera molto decisa riuscendo a colpire prima un legno e poi ad impegnare pericolosamente Stellato che si fa trovare più che pronto ad effettuare una parata salva risultato.

