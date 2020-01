 BIGLIETTERIA FROSINONE – PORDENONE

Il Frosinone Calcio comunica che da mercoledì 8 gennaio sarà possibile acquistare i tagliandi relativi alla gara Frosinone – Pordenone valida per la 20^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma venerdì 17 gennaio alle ore 21.00 presso lo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone.

I tagliandi saranno acquistabili presso tutti i punti vendita autorizzati VivaTicket, online su www.vivaticket.it e il giorno della gara a partire dalle ore 18:30 fino alle ore 21.30 anche presso la biglietteria dello stadio ‘Benito Stirpe’ con un sovrapprezzo di € 5,00.

Di seguito i prezzi nel dettaglio:

*Tagliando ridotto per Over 60, Donne e Under 20. I bambini fino a 7 anni entreranno gratuitamente senza bisogno di alcun tagliando, ma a loro non sarà riservato il posto a sedere.

SETTORE OSPITI – I tifosi del Pordenone potranno acquistare il tagliando già comprensivo di prevendita al costo di € 15,00 (Intero) – € 13,00 (Ridotto Donne, Under 20 e Over 60) fino alle ore 19.00 di giovedì 16 gennaio. I bambini fino a 7 anni entreranno gratuitamente senza bisogno di alcun tagliando, ma a loro non sarà riservato il posto a sedere.

Il Frosinone Calcio comunica inoltre :