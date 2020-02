 BIGLIETTERIA VENEZIA – FROSINONE

Tale settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie. Il giorno gara non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti.

I tifosi giallazzurri potranno acquistare il tagliando per il settore ospiti, CURVA NORD (capienza 1.352 posti), al costo di € 16,00 + d.p. fino alle 19.00 di venerdì 7 febbraio. I residenti nella Regione LAZIO, nel rispetto del Protocollo d’Intesa del 04/08/2017 e come determinato dal G.O.S. di Venezia, potranno acquistare il biglietto di accesso allo Stadio senza la titolarità di alcuna Tessera del Tifoso / Fidelity Card.

Si comunica che sono disponibili i tagliandi relativi alla gara Venezia – Frosinone, valida per la 23a giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 8 febbraio ore 15:00 presso lo stadio ‘P.L. Penzo’ di Venezia.

COME RAGGIUNGERE LO STADIO ‘P.L. PENZO’ DI VENEZIA

Tramite Autostrada A1 fino a Bologna poi in A13 Bologna – Padova poi in A4 Padova – Venezia. Uscita alla barriera di Mestre poi direzione Venezia Porto. Eventuale contatto con le FF. O dei pullman e dei gruppi organizzati avverrà all’uscita autostrada. I tifosi verranno accompagnati al Venice Gate Parking per imbarcarsi in direzione stadio. Per agevolare le operazioni di imbarco preghiamo i tifosi organizzati di presentarsi alle biglietterie con il denaro per tutto il gruppo.

Per i pullman organizzati è obbligatorio registrarsi ai check point ZTL all’uscita dell’autostrada zona centro Commerciale parco Panorama – Centro commerciale Nave de Vero, salvo diverse disposizioni da contatti avvenuti tra le Questure.

Per auto mezzi propri, proseguire per Venezia ponte della Libertà poi porto turistico Ferries alla fine del ponte, tenere la destra per park Tronchetto , dal park imbarco per linea 2 direzione S. Marco scendere alla fermata S. Zaccaria. Le alternative sono due, proseguire a piedi verso Biennale-Giardini poi Sant’Elena o allo stesso pontile prendere linea 4.1 o 5.1 con fermata a Sant’Elena. I biglietti dei vaporetti ai non residenti ha un costo € 7,50 a persona, per viaggio valido 75 minuti.