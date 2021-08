 CASASOLA, IL ‘FRECCIA ROSSA’ SI TINGE DI GIALLAZZURRO

E’ Thiago Matias Casasola, argentino di Buones Aires dove è nato l’11 agosto 1995, il penultimo colpo della giornata densa di fibrillazioni in casa giallazzurra. Un colpo nell’aria da almeno 25 giorni, bravo il direttore Angelozzi a tessere la tela e tenere sempre calda l’operazione, definita in questi minuti a Milano. Casasola è un cursore della corsia destra che all’occorrenza può giocare tranquillamente anche da centrale di difesa. E’ un altro acquisto ‘over’ dopo una serie di operazioni con le quali il Club giallazzurro ha inteso operare secondo una precisa strategia studiata a tavolino, quindi nella direzione della capitalizzazione di giocatori under. Casasola è un elemento di grande esperienza, ben 190 gare e 17 gol tra i professionisti in Italia, ingaggiato dalla Lazio ma con alle spalle la vittoria del campionato di serie B con la maglia della Salernitana. E’ un giocatore che anche grazie ad una struttura fisica importante e ad una ottima ‘gamba’ si è saputo mettere in evidenza anche come uomo-assist.

Cresciuto calcisticamente nel suo Paese d’origine, dopo le esperienze nell’Huracan e nel Boca passa in Inghilterra, al Fulham. Poi arriva la Roma che lo gira al Como in B. E tra i Cadetti gioca anche a Trapani sempre in B, la stagione della retrocessione praticamente all’ultima giornata. Quindi c’è l’Alessandria in Lega Pro ma la terza serie nazionale gli va stretta e così a gennaio lo acquista la Salernitana che ne fa un tassello fondamentale nello scacchiere. Torna alla Lazio, che ne detiene il cartellino, fino a gennaio. Poi va a Cosenza, dove è tra i protagonisti della salvezza dei silani appena tornati in B. Il club calabrese cerca una sua conferma ma per lui c’è il rientro alla Salernitana e la storia recente parla della promozione in A, con Casasola protagonista assoluto. In Argentina ha vestito le maglie delle Under 17 e Under 20 con la quale vince il campionato sudamericano nel 2015.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio