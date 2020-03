 COMUNICATO UFFICIALE

A conferma di quanto riportato da alcuni organi di stampa, si comunica che in data 20-03-2020 il Frosinone Calcio ha provveduto ad effettuare una donazione pari ad euro 150.000 alla Asl di Frosinone, da destinare all’acquisto/noleggio di nr.7 apparati di ventilazione/respirazione da installare presso l’Ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ del capoluogo. Si comunica altresì che alla stessa Asl di Frosinone sarà devoluto tutto l’appannaggio deliberato in data 13-03-2020 dalla Lega di serie B per la parte di spettanza del Frosinone Calcio.