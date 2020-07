 EMPOLI-FROSINONE 2-0, IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Antonelli (7’ st Balkovec); Bandinelli (35’ st Ricci), Henderson, Zurkowsk (8’ st Frattesi); Ciciretti, Mancuso (35’ st Moreo), Bajrami.

A disposizione: Branduani, Perucchini, Nikolaou, Stulac, Pinna, Frattesi, Gazzola, Sierralta, Tutino.

Allenatore: Marino.

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano (23’ st Krajnc); Salvi, Gori (12’ st Maiello), Haas, D’Elia (22’ st Beghetto); Rohden; Dionisi (22’ st Citro), Novakovich (1’ st Ciano).

A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Zampano, Paganini, Tribuzzi, Szyminski, Ardemagni.

Allenatore: Nesta.

Arbitro: sig. Juan Luca Sacchi di Macerata; assistenti sigg. Luigi Rossi di Rovigo e Vittorio Di Gioia di Modena; IV Uono sig. Antonio Di Martino di Teramo.

Marcatore: 29’ pt e 45’ st (rig.) Ciciretti.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 8-2 per il Frosinone; ammoniti: 32’ pt Haas, 10’ st Marino (allenatore Empoli), 13’ st Henderson, 16’ st Bajrami, 31’ st Haas; espulso al 31’ st Haas, 45’ st Beghetto; recuperi: 2’ pt; 5’ st.

EMPOLI – Il Frosinone gioca, spreca almeno 5 nitide occasioni da rete nel primo tempo ed altre 3-4 nella ripresa ma perde 2-0. L’Empoli – alle corde per lunghi tratti della gara – ci prova come può e nell’unica occasione vera dei primi 45’ passa grazie ad una rete di Ciciretti lasciato libero a 8 metri dalla linea bianca su un pallone di Bandinelli filtrato in mezzo alla difesa giallazzurra. Nel finale di gara il 2-0 su rigore realizzato ancora da Ciciretti, spinto in area da Beghetto. In classifica giallazzurri sempre sesti ma il secondo posto adesso è a -7, il Crotone vince a Cittadella, ringrazia e corre verso la promozione diretta.