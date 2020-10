Sono stati ufficializzati della Lega di serie B date e orari della 3.a giornata del campionato di serie B. Il Frosinone giocherà sabato 17 ottobre alle ore 14 al ‘Benito Stirpe’ contro l’Ascoli. L’unica gara del sabato che si giocherà alle ore 16 è Pescara-Empoli, in programma alle ore 16. Tutte le altre in campo alle ore 14. L’anticipo del venerdi vedrà invece in scena Brescia-Lecce alle ore 21.

