 FROSINONE-SALERNITANA 1-0, IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, D’Elia; Novakovich, Dionisi.

A disposizione: Iacobucci, Trovato, Krajnc, Szyminski, Beghetto, Zampano, Tibuzzi, Vitale, Citro, Luciani.

Allenatore: Nesta.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine (37’ st Cicerelli), Akpa Apro (35’ st Capezzi), Dziczek, Maistro, Lopez; Jallow, Gondo (34’ st Cerci).

A disposizione: Vannucchi, Billong, Karo, Herteaux, Giannetti.

Allenatore: Ventura.

Arbitro: signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata; assistenti sigg. Pasquale Capaldo di Napoli ed Edoardo Raspollini di Livorno; Quarto Uomo sig. Valerio Marini di Roma 1.

Marcatore: 21’ st Novakovich.

Note: spettatori totali 11.523; abbonamenti 10.406; paganti 1.117 di cui biglietti ospiti 455; incasso totale: euro 72.086,99 (incluso rateo abbonati); angoli: 7-2 per il Frosinone; ammoniti: 9’ pt Capuano, 28’ pt Maistro, 13’ st Maistro, 17’ st Ariaudo, 20’ st Brighenti, 21’ st Migliorini; recuperi: 4’ pt.; 5’ st.

FROSINONE – Sesta vittoria di fila, quinto successo per 1-0, 14esimo clean sheet, secondo posto assoluto a +3 sul Crotone in una giornata favorevolissima per la squadra di Nesta. Decide Novakovich con un gran colpo di testa al 21’ della ripresa. Tripudio giallazzurro al triplice fischio finale di una partita che solo al 94’ e 50” ha visto i granata sfiorare il pareggio. Ma sarebbe stata una beffa. E nel frattempo la porta di Bardi è imbattuta da 577’, senza considerare i minuti di recupero.