 I GIALLAZZURRI ALLA ASL IN FILA PER LA VACCINAZIONE, ENTUSIASMO ALL’OPEN DAY

FROSINONE – Una folta delegazione di calciatori del Frosinone e poi un bel carico di entusiasmo che ha coinvolto i ragazzi dai 12 ai 20 anni che hanno partecipato in massa all’Open Day istituito ad hoc per loro dalla Asl del Capoluogo: è il mix che ha simpaticamente ‘sconvolto’ la giornata di vaccinazioni presso il Polo Ospedaliero del ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone dove, nell’hub allestito all’interno della Sala Teatro, si è potuto anche constatare il perfetto funzionamento della ‘macchina operativa’ che vede al lavoro decine di operatori sanitari secondo uno schema ben consolidato. Il club giallazzurro ha immediatamente risposto ‘presente’ alla chiamata della Asl, nel pieno rispetto di una collaborazione che affonda le radici ben prima dello scoppio della pandemia. Un rapporto consolidato che si è sviluppato tra il direttore dell’Area Marketing & Comunicazione-Rapporti Istituzionale, Salvatore Gualtieri e il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale, la dottoressa Pierpaola D’Alessandro. I giallazzurri che dovevano sottoporsi al secondo vaccino (gli altri rimasti in ritiro avevano già espletato il doppio rito della vaccinazione per conto loro) sono arrivati nel primo pomeriggio accolti dalla dottoressa Maria Gabriella Calenda, direttrice del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Distretto B e dalla sua struttura. Hanno così potuto espletare tutti i passaggi burocratici negli uffici per poi sostare a gruppi di 5 nella Sala Teatro, riempire il modulo di vaccinazione per poi sottoporsi al rito della inoculazione del vaccino. Quindi il canonico quarto d’ora di riposo assoluto e, subito dopo, nel giardino al di fuori della struttura hanno potuto firmare gli autografi ai bambini ed ai ragazzi che attendevano il loro turno per l’Open Day a loro riservato. Tante le foto di rito con bambini e personale, gags e sfottò tra di loro e verso le ore 16.15 tutti sui pullmini per il rientro a Fiuggi.

Gio.Lan.