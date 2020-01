 IL FROSINONE AGGUANTA IL PARI ALL’ULTIMO TUFFO NEL DERBY

NUOVO LATINA LADY: Bruzzese, Cristiano, Apuzzo, Tomei, Maone V., Nardecchia, De Mare, Graziosi, Agostini, Milan S., Straolzini.

Allenatore: Mauro Milan

A disposizione : Orsini, D’Achille, Dorati, Maone B., Milan L., Pucci, Sini.

FROSINONE CALCIO: Polidori, Ciotoli, Palmigiani, Cacchioni, Alo’, Carcini, Gonnella, Iafrate, Fiorini, Arroquia, Carinci.

Allenatore: Daniela Tanzi

A disposizione: Tiberia, Fraiegari, Grossi, Milani.

Arbitro: Edoardo Verdecchia (Sez. Roma2)

Marcatori: Carinci, Straolzini,Straolzini, Carinci.

Note: Ammoniti: Palmigiani, Cacchioni. Graziosi, Apuzzo, Straolzini.

LATINA – Nel recupero dello scorso 29 dicembre le ragazze di mister Tanzi sono uscite sconfitte dallo scontro diretto giocato contro il Real Cassino Colosseo (1-3). Domenica scorsa invece le Leonesse sono state di scena a Latina contro il Nuovo Latina Lady.

Una gara equilibrata e corretta quella vista al “L.Verga” tra due compagine che si sono equivalse durante tutto l’arco della partita.

Si parte subito con un occasione per il Frosinone quando, dopo pochi minuti, l’arbitro decreta un calcio di rigore in favore delle ragazze ospiti. Si presenta dal dischetto Gonnella che calcia malamente il pallone addosso al portiere immobile al centro della porta. Pochi giri di orologio ed è ancora calcio di rigore per le ragazze di mister Tanzi ed anche in questo caso il rigore è ineccepibile. Questa volta, però, si presenta dal dischetto Giorgia Carinci che spiazza il portiere e porta il Frosinone in vantaggio. A questo punto sale in cattedra la Straolzini che realizza i due gol, il primo di pregevole fattura, che portano le padroni di casa, negli spogliatoi, sul punteggio di 2-1. La ripresa vede riversata la squadra ciociara nella meta’ campo avversaria per cercare del pari che le avrebbe permesso di rimanere agganciate al vertice del girone. E il gol liberatorio arriva proprio all’ultimo giro di orologio sempre ad opera della Carinci, lesta a girare a rete una palla vagante al centro dell’area. Nel recupero Iafrate ha l’opportunita di regalare la vittoria alle giallazzurre, ma purtroppo il suo tiro finisce sul palo. Domenica ancora un derby con il Nuovo Latina Isonzo presso il Campo di Corso Lazio alle ore 11.00. Il 9 febbraio si recupera la partita contro la Lazio Femminile.