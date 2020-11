 KASTANOS NON SI NASCONDE: “MI ASPETTAVO QUESTO AVVIO DI STAGIONE”

FROSINONE – Il calciatore giallazzurro nella mixed organizzata dal Media Center è il centrocampista Kastanos.

Ti aspettavi questo inizio di campionato? Vincere soffrendo esalta ancora di più il gruppo. Sei d’accordo?

“Non credo che abbiamo vinto soffrendo. Abbiamo disputato un grande primo tempo, poi è normale ché per portare a casa i tre punti bisogna sempre sudare. Certo, mi aspettavo questo inizio di stagione perché siamo una squadra forte”.

Altra buona prestazione da mediano. Ti abbiamo visto dialogare tanto con Nesta nel corso della partita, cosa ti chiedeva il mister?

“Io cerco sempre di stare attento e capire ciò che mi dice il mister e poi di metterlo in pratica. Ho avuto qualche dubbio, lui mi ha spiegato cosa avrei dovuto fare”.

Nel secondo tempo i centrocampisti si sono abbassati troppo lasciando le due punte sole, cosa non ha funzionato?

“Quando tutto la squadra si abbassa, è normale che lo facciamo anche i centrocampisti. Se riusciremo a fare bene le due fasi, quella di possesso e quella difensiva, saremo in grado di esprimerci sempre al meglio. Io creo che la miglior difesa di una squadra parta sempre dall’attaccante per arrivare al portiere, non riguarda solo i difensori. Noi questa sera abbiamo fatto una grande gare nella fase difensiva”.

Come stai fisicamente e come ti trovi a Frosinone?

“Fisicamente sto benissimo. E qui mi trovo benissimo, tantopiù quando si vince”.