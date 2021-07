 KOMBAT BALL 2022, IL PALLONE UFFICIALE DELLA SERIE BKT

Il pallone ufficiale della Serie BKT 2021/2022, il KOMBAT BALL 2022 rende omaggio al Campionato degli italiani con una grafica che rappresenta simbolicamente le 20 città e i suoi tifosi, uniti dalla stessa passione, il gioco più bello del mondo.

E’ il quinto anno che Kappa e Lega Serie B condividono il cammino per quello che è l’oggetto più prezioso e importante di una gara: il pallone. Una partnership recentemente rinnovata fino alla stagione 2023/2024 che pertanto prosegue nella reciproca stima e fiducia e che testimonia il successo del Made in Italy.

Kappa® è uno dei brand di proprietà di BasicNet SpA, società che detiene anche Robe di Kappa®, Jesus® Jeans, K-Way®, Superga®, Sabelt®, Briko® e Sebago®, marchi leader nell’abbigliamento, calzature e accessori per lo sport e il tempo libero. BasicNet opera nel mondo attraverso un network di imprenditori che, su licenza, producono o distribuiscono i prodotti a marchi del Gruppo. A questi, BasicNet fornisce servizi di ricerca e sviluppo, industrializzazione dei prodotti e marketing globale. Tutti i processi aziendali avvengono unicamente attraverso Internet, fatto che rende BasicNet una “fully web integrated company”. BasicNet, con sede a Torino, è quotata alla Borsa italiana dal 1999.

L’innovativo design da 24 pannelli si ripropone anche in questa edizione, con la superficie esterna che è stata studiata ispirandosi alle palline da golf, con microscanalature che aumentano l’aerodinamicità. La pressione uniformemente distribuita tra i pannelli, e intorno alla palla, consente di migliorare le performance in campo dei giocatori, con colpi accurati e più potenti.