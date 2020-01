 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER NESTA POST-ASCOLI

ASCOLI – Il tecnico del Frosinone, Nesta, regolarmente nella sala stampa del ‘De Duca’ nel post-gara.

Mister Nesta, una gara dai due volti: il Frosinone nel primo tempo ha palesato qualche difficoltà considerando anche le assenze e l’avversario mentre nella ripresa si è evidenziata maggiore fiducia. E il gol che cambia volto alla squadra e a molti dei suoi interpreti. E’ una lettura corretta?

“Nel primo tempo tanti giocatori sono stati fuori dalla partita, in pochi hanno tenuto la ‘baracca’ a mio parere. Poi nella ripresa quando abbiamo fatto gol ci siamo alleggeriti di responsabilità. Ma bisogna essere più presenti tutti, anche nei momenti di difficoltà, quando la gara è incerta. In quei frangenti più persone debbono tenere ‘botta’. Il gol comunque ha fatto bene a tutti”.

Due nomi a caso: Salvi e Citro. Incertezze nel primo tempo, poi il gol cambia volto anche a loro. E’ questo tipo di aspetto che l’ha fatta arrabbiare?

“No, avete fatto i nomi di due giocatori che hanno giocato pochissimo nella stagione. E’ normalissimo quello che è successo. C’era tanta gente fuori da tempo, Rohden che non faceva 90’ da tanto tempo. Per tante ragioni non siamo stati brillanti nel primo tempo. Spero nel futuro che saremo più in partita nei momenti caldi”.

Domani verrà ufficializzato lo scambio Trotta-Ardemagni: che tipo di contributo si attende da Ardemagni?

“Se dovesse arrivare, ci porterà una caratteristica che non avevamo”.

Questa vittoria viene dopo un momento non semplice. Che tipo di contributo dà oltre agli effetti sulla classifica?

“Innanzitutto la classifica perché ci porta là. Quest’anno la serie B è un campionato strano: squadre che la domenica precedente sono sembrate invincibili, la domenica successiva perdono. Oggi il Crotone ha perso in casa con lo Spezia, il Pescara vince a Pordenone: posso dire che la B quest’anno è poco leggibile rispetto alla serie B della passata stagione. Con due vittorie sei secondo o terzo. Quindi, chi ha più coraggio in questo momento, chi ha più ambizione di fare qualcosa di importante avrà una grande chance perché il campionato ha aspettato tanto. Sta aspettando la squadra che avrà la consapevolezza di dare la strattonata decisiva”. Dopo il Benevento, per l’unico posto rimasto dalla porta principale. E il Frosinone da domenica sera è a -4 da quel trespolo.