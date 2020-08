 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER NESTA PRE-SPEZIA

FROSINONE – Conferenza stampa all’antivigilia della finale per il tecnico del Frosinone, Alessandro Nesta. Domande come di consueto confezionate dai giornalisti locali e servizio curato dal Media Center del Club in ottemperanza al protocollo post-Covid19

Mister Nesta, nella preparazione tattica della gara cosa cambia per voi dal Pordenone allo Spezia?

“Applicano un modulo diverso, hanno una fisicità differente, una tecnica differente. In base all’avversario prenderemo delle opportune precauzioni, studiando fase offensiva e difensiva il più possibile efficaci”.

Esperienza e forza mentale hanno fatto la differenza con Cittadella e Pordenone. Con lo Spezia oltre a questi due fattori cosa conterà?

“Conterà il desiderio di ottenere il risultato. Nelle partite decisive abbiamo sempre avuto questo desiderio, questa faccia cattiva nell’affrontare la gara. Ci serviranno entrambe, stavolta, nelle due partite di finale. Col Pordenone abbiamo giocata una partita così e così e l’altra sicuramente meglio, adesso dovremo disputare due grandi partite”.

Il Frosinone ottavo in finale vuol dire che la classifica è stata bugiarda a causa del lockdown?

“Non lo so, nessuno può saperlo a questo punto”.

Qual è la condizione della squadra, chi conta di recuperare per la gara di domenica e chi non ci sarà?

“Oggi ancora non riuniamo la squadra (la conferenza stampa è al mattino, prima dell’allenamento post-pomeridiano, ndr) e chi ha giocato a Pordenone ha fatto differenziato finora. Aspettiamo ancora un giorno per vedere le condizioni dei giocatori. Gli infortunati piano piano stanno tornando anche se magari per questa partita ancora qualcuno non ci sarà”.

Cercherà di ipotecare la serie A all’andata?

“Non si possono fare calcoli. Bisogna partire dal 1’ cercando di ottenere il massimo fino all’ultimo minuto della seconda partita”.

Lo Spezia è l’unica squadra che abbiamo battuto in campionato nel post lockdown. Felice di affrontarlo o preferiva il Chievo?

“Per me lo Spezia è una squadra molto forte, con la quale abbiamo vinto nella gara di ritorno ma che ci ha dato problemi comunque nelle due partite stagionali. Ha proposto un grande calcio ma una vale l’altra ormai. Chi arriva lì in finale è forte. E sarà una battaglia comunque”.