 LA FELICITA’ DI NOVAKOVICH: “IL MIO OBIETTIVO E’ VINCERE”

FROSINONE – Il match winner della gara è il serbo-americano Novakovich con una doppietta che permette al Frosinone di battere il Chievo.

Quanto è importante per te questa doppietta? Ti senti un po’ il leader offensivo della squadra in questo momento?

“Si certo, lavoro ogni giorno per la squadra. Abbiamo tanti giocatori in avanti forti ma personalmente sono contento”.

Giochi speso in coppia con Ciano o Dionisi. Pensi di poter far coppia anche con Parsyszek?

“Sono convinto di sì, lui è forte. Ma comunque credo di poter giocare con tutti la davanti”.

Dopo i problemi fisici ad inizio di campionato ha cominciato a segnare. Quale è il suo obiettivo realizzativo per questa stagione?

“Giocare sempre bene per me e per la squadra. E a vincere”.

Una dedica speciale per la doppietta?

“A mia moglie”

Hai ritrovato il gol dopo un periodo di digiuno. Che ti ha detto il mister nell’intervallo? Sei stato devastante nella ripresa.

“Il mister ci ha incoraggiato a tutti. Grazie dei complimenti, questa vittoria è molto importante per noi”.