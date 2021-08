 LA PRIMAVERA AL LAVORO, TRE LE AMICHEVOLI FISSATE

Dal 2 agosto scorso anche la formazione Primavera allenata da mister Giorgio Gorgone sta svolgendo il periodo di raduno che prelude all’avvio della stagione ufficiale. Il neo Responsabile del settore Giovanile, Alessandro Frara, è impegnato nell’assemblaggio dell’ammiraglia della formazione. Rosa ancora in via di definizione, quindi. Mentre sono state già fissate alcune amichevoli: il 14 agosto test sul terreno dello stadio Comunale di Ferentino contro la formazione di Eccellenza del Tivoli, quindi il 21 agosto sempre a Ferentino con la Roma Under 18 alle ore 17 e il 28 ancora in casa con l’Artena che milita nel campionato di serie D.