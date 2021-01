 LA PRIMAVERA DEL FROSINONE A CACCIA DEL PRIMO SQUILLO IN CAMPIONATO

La Primavera del Frosinone sabato 29 gennaio (ore 11) di scena per la 7.a di campionato (girone B Primavera2) in casa, al Comunale di Ferentino. Se c’è un anello di congiunzione con tutte le gare ufficiali da inizio stagione, è l’emergenza con la quale il tecnico Marsella e lo staff convivono. Ma l’ottima prova riportata dalla trasferta in casa della capolista Crotone (1-1) ha aiutato sicuramente a mettere alle spalle il rovescio casalingo in Coppa Italia con la Spal, formazione comunque di categoria superiore. I giallazzurri hanno 3 punti in classifica e sono alla ricerca della prima vittoria in campionato. I liguri di mister Volpe viaggiano invece a 7 punti, grazie anche al pareggio ottenuto in trasferta contro i cugini dello Spezia (1-1) nella gara di recupero giocata mercoledi. In evidenza nella formazione dell’Entella il laterale Bruno, autore peraltro della rete del provvisorio vantaggio e, nella gara contro la Reggina della 6.a giornata, match-winner nell’1-0 finale.

Nel Frosinone saranno assenti sicuri Di Palma, Mattarelli, Santi, Schiavella, Vecchi e il portiere Trovato (al suo posto dovrebbe giocare Palmisani, ndr) mentre è ancora in dubbio la presenza del promettente centrale di difesa Giordani. Marsella dovrebbe recuperare comunque, rispetto alla gara giocata in Calabria, l’attaccante Morelli, il portiere Vilardi, D’Agostino e Piacentini. Qualche rotazione in più anche in avanti dove Vitalucci, Jirillo e Orlandi si sono divise le maglie nelle uscite con Napoli e Crotone in campionato e Spal in Coppa.

gio.lan.