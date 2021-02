 LA PRIMAVERA DEL FROSINONE IN CASA DEL COSENZA PER DARE CONTINUITA’

FROSINONE – Trasferta a Cosenza per il Frosinone dove si gioca per la 10.a giornata del girone B. I ragazzi di mister Marsella ci arrivano ringalluzziti dalla vittoria casalinga con la Salernitana (2-1) corroborata da una ottima prova di carattere. Successo che ha permesso anche di sfatare il tabù-vittorie ma soprattutto ha ridato morale ad un gruppo che anche nelle sconfitte era sempre uscito a testa alta, pur pagando qualcosa in termini di attenzione nei momenti topici del match. La Primavera del Frosinone – a 6 punti in classifica mentre i silani ne hanno 8 – si presenta sul campo in sintetico “Dio Magro” di Montalto Uffugo (Cosenza) anche con un Vitalucci che ha il vento in poppa: l’italo-giapponese, alla sua seconda stagione con la formazione Primavera giallazzurra, è a 4 gol nella speciale classifica dei cannonieri – comandata dal leccese Oltremarini con 9 gol – pur essendo non ariete bensì il classico attaccante di manovra che, grazie alle sue caratteristiche fisiche e tecniche lascia spazio ad una eccellente dinamicità e una particolare predilezione a svariare su tutto il quadrante offensivo.

Tra gli avversari di mister Ferraro – sconfitti nell’ultimo turno 2-1 a Pescara – non ci sarà lo squalificato Florenzi, espulso proprio nella gara con gli abruzzesi. Nel Frosinone invece dovrebbe farcela il cursore di fascia mancina, Coccia, nonostante un problema alla caviglia. E sono disponibili sia l’attaccante Barra (che non è convocato per scelta tecnica) che l’esterno Luiso, da valutare nell’allenamento di rifinitura. Rientra anche Schiavella. Ma la lista degli indisponibili segna sempre rosso: out Morelli, De Blasio, De Julis, Vecchi, Santi e Pacetti mentre Vilardi, che con la Salernitana era andato in panchina per onor di forma, è out. Tra i pali torna Trovato, il portiere titolare con il bravo Palmisani che sarà il dodicesimo. Obiettivo-continuità per i canarini che hanno anche una gara da recuperare, quella dell’8.a a Benevento.