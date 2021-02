 LA PRIMAVERA DEL FROSINONE OSPITA MERCOLEDI LA REGGINA

Torna in campo la Primavera del Frosinone per un turno infrasettimanale valido come recupero della4.a giornata, dopo la sosta forzata che sabato scorso ha impedito ai giallazzurri di scendere in campo a Benevento per l’8.a del campionato Primavera2, girone B. Al Comunale di Ferentino alle ore 11, sarà di scena la sfida alla Reggina, ultima in classifica ad 1 punto mentre la squadra di Marsella ha 3 punti ed è reduce dal ko casalingo con la Virtus Entella (1-4) di due turni fa. I calabresi allenati da Falsini hanno perso 3-0 sul campo del Lecce la scorsa settimana ma la sconfitta si è concretizzata negli ultimi 15’. Per i giallazzurri è il primo di due turni casalinghi perché sabato prossimo a Ferentino arriverà la Salernitana. Mister Marsella nel frattempo recupera Mattarelli e Piacentini e tra i pali schiererà Trovato che nella notte tra martedi e mercoledi rientrerà da Ascoli dopo aver risposto alla convocazione in prima squadra. Non faranno parte del gruppo invece Luiso jr (figlio di Pasquale, ex attaccante di Sora, Torino, Pescara, Piacenza), De Blasio, Santi, Vecchi e il portiere Vilardi che sono ancora indisponibili a vario titolo. I giallazzurri debbono trovare una vittoria sia per la classifica ma soprattutto per il morale. Il lavoro settimanale ha permesso di provare qualche rotazione necessaria, il tecnico Marsella mantiene tutti sulla corda. Infine, a dirigere la gara sarà il signor Marco Acanfora di Castellammare di Stabia, a coadiuvarlo i signori Pizzoni e Maiorino.