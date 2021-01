 LA PRIMAVERA GIALLAZZURRA SABATO (ORE 11) SUL CAMPO DELLA CAPOLISTA CROTONE

Sesta di campionato per la Primavera di Luigi Marsella che sabato prossimo alle ore 11 sarà di scena sul campo ‘Baffa’ di Cotronei (Crotone) per la sfida ai pitagorici allenati da Galluzzo che alla ripresa del torneo la scorsa settimana, si sono imposti 4-2 sul terreno della Salernitana mettendo in mostra l’attaccante Trotta autore di una tripletta. I calabresi comandano la classifica del girone B della Primavera2 con 10 punti. I canarini invece – a 2 punti – alla ripresa hanno pareggiato 0-0 in casa con il Napoli e poi, per il secondo turno di Coppa Italia, hanno dovuto cedere il passo (0-5) allo strapotere tecnico e fisico della Spal, una vera e propria corazzata che annovera tra le sue fila ben 14 elementi stranieri. Anche per questa sfida in Calabria il tecnico Marsella dovrà fare a meno di un nutrito gruppetto di elementi (D’Agostino, Di Palma, Mattarelli, Morelli, Piacentini, Santi, Schiavella, Vecchi e Vilardi). Considerando lo sforzo notevole tra sabato e di martedì, mercoledi i ragazzi che erano scesi in campo contro gli emiliani hanno svolto una semplice seduta defaticante. Oggi breve rifinitura, il normale giro di tamponi e venerdi mattina la partenza per Crotone.

Gio.Lan.