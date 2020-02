 L’UNDER 13 PERDE IN CASA CON L’ALBALONGA (1-6)

FROSINONE: Gabriele (dal 28’ st Bracaglia), Magnolia (dal 16’ st Galassi), Mariniello (dal 26’ st Ciano), Gravina, Segneri (dal 16’ st Meola), Fratarcangeli, Di Cristofaro (dal 21’ st Lombardo), Diodati, Sorice (dal 26’ st De Luca), Vigliotti (dal 10’ st Cenciarelli), Vinci.

A disposizione: –

Allenatore: Di Palma.

ALBALONGA: Ercolani (dal 26’ st Kopylchuk), Parmigiani (dal 22’ st Tedesco), Aureli, Moretta, Trevisone, Cimaglia, Filipponi (dal 12’ st Pennacchia), Vernile (dal 24’ st Di Lauro), Colardo (dal 20’ st Bertucci), Purice (dal 29’ st Ronchini), Sanità (dal 26’ st Travaglini).

A disposizione: Nanni.

Allenatore: Tibuzzi.

Arbitro: Claudia Cedrone sezione di Cassino.

Marcatori: 15’ pt e 28’ pt Colardo (Albalonga), 26’ pt Vinci (Frosinone), 9’ st Purice (Albalonga), 35’+1’ st Pennacchia (Albalonga), 35’+3’ st e 35’+6’ st Bertucci (Albalonga).

Note: recupero: 1’ pt e 7’ st.

FERENTINO – I piccoli leoni Under 13 cadono rovinosamente 1-6 contro l’Albalonga e vanno a -14 dalla zona salvezza. Situazione in classifica molto difficile, il Frosinone ricopre l’ultima posizione del campionato regionale d’eccellenza girone B con un solo pareggio in 16 gare disputate. La squadra di Albano Laziale invece viaggia con 15 punti in 16 match, importante quindi per entrambe le squadre provare a fare risultato.

La gara si sblocca dopo soli 15’ minuti dal fischio iniziale grazie a Colardo che è bravo a beffare Gabriele e a fare 0-1. Il Frosinone reagisce e trova il gol del pari con Vinci, per il numero 11 canarino è il secondo gol consecutivo. Nemmeno il tempo di festeggiare che Colardo va di nuovo in gol e segna così la sua doppietta personale riportando in vantaggio i suoi.

Nella ripresa i padroni di casa calano fisicamente e l’Albalonga ne approfitta per incrementare il vantaggio con Purice. La situazione sfugge di mano nei minuti di recupero perché, nei 7’ minuti assegnati, gli ospiti vanno in gol 3 volte: al primo minuto di recupero Pennacchia fa 1-4 ed infine Bertucci, subentrato a Colardo nella ripresa, sigla la doppietta che chiude il match 1-6.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio