 L’UNDER 14 RIPRENDE LA CORSA, STESA L’URBETEVERE

FROSINONE: Dolce, Shkambaj, Curcio (dal 31’ st Bocanelli), De Campos, De Rita, Silvela, Di Francesco (dal 31’ st Cellupica), Celli (dal 10’ st Pelosi), Fiorletta (dal 20’ st Saputo), Orlandi (dal 28’ st Tataranni), Centra (dal 16’ st Remolo).

A disposizione: Timpani.

Allenatore: Broccolato.

URBETEVERE: Giordano, Cerreti, Cesari, Dodde, Giudici, Eferanena, Pompigna, La sorsa (dal 34’ st Maugeri), Perigli (dal 16’ st Carnovale), Loconte, Befaro.

A disposizione: Falconaro, Gaglione, Ottaviani, Parrini, Lampasona, Marsilli.

Allenatore: Cicchetti.

Arbitro: Sig. Raul Jonuzaj sezione di Frosinone.

Marcatori: 10’ pt e 10’ st Di Francesco (Frosinone), 22’ pt Fiorletta (Frosinone).

Note: ammoniti: 20’ pt Eferenena (Urbetevere), 2’ st Fiorletta (Frosinone); recupero: 0’ pt e 2’ st.

FERENTINO – Vince e straconvince il Frosinone Under 14. I canarini si impongono per 3-0, tra le mura amiche, sul’Urbetevere e chiudono il girone d’andata con una vittoria. Sembra non aver avuto un impatto psicologico negativo la sconfitta subita negli ultimi giorni del 2019 contro la Lazio. I ragazzi di mister Broccolato da quella sconfitta hanno continuato a sfornare prestazioni di alto livello. Rimane così il secondo posto dei canarini con 37 punti, dietro solo alla Lazio, mentre la compagine romana dell’Urbetevere rimane a quota 24. Il match vede il Frosinone attaccare e rendersi pericoloso in più di qualche circostanza e la rete che sblocca la gara arriva al 10’ minuto della prima frazione con Gabriele Di Francesco. E 12’ minuti più tardi arriva anche il gol del raddoppio con Fiorletta. Nella ripresa i padroni di casa chiudono definitivamente i conti ancora con Di Francesco che firma il definitivo 3-0. Per il numero 7 ciociaro è l’undicesimo gol stagionale, mentre per Fiorletta quarto centro in campionato.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio