 L’UNDER 17 RIPARTE VELOCE, BATTUTO IL BENEVENTO 3-1

ENEVENTO: Quartarone, Gentile, Bottiglieri (dal 13’ st Giampaolo), Seminara, Talia, Barilotti, Bracale (dal 34’ st Caserta), Citarella, D’Agosto (dal 7’ st Gondola), Olimpio, Todisco (dal 34’ st Foggia).

A disposizione: Savignano, Vigorito.

Allenatore: Formisano.

FROSINONE: Vilardi, Potenziani, De Blasio (dal 35’ st Marconi), Schiavella, Bracaglia, Maestrelli, Mattarelli, Peres (dal 25’ st Battisti), Piacentini, Di Palma (dal 28’ st D’Agostino), Jirillo.

A disposizione: Marasca, Conti, De Iulis, Lombardo, D’Orsaneo, Kolf.

Allenatore: Di Michele.

Arbitro: Costantino Cardella sezione di Torre del Greco; Assistenti: Pasquale Iazzetta sezione di Frattamaggiore e Roberto Celotto sezione di Nocera Inferiore.

Marcatori: 32’ pt e 9’ st Piacentini (Frosinone), 45’+2’ Olimpio (Benevento),15’ st Jirillo (Frosinone).

Note: ammoniti: 17’ pt Maestrelli (Frosinone), 25’ pt Di Palma (Frosinone), 33’ pt Todisco (Benevento), 16’ st Olimpio (Benevento), 17’ st Barilotti (Benevento), 21’ st Vilardi (Frosinone); recupero: 2’ pt e 4’ st.

BENEVENTO – Il Frosinone Under 17 di mister Di Michele riesce a superare il Benevento e torna a casa con 3 punti importantissimi. I canarini hanno cominciato il 2020 così come hanno lasciato il 2019, ossia con una vittoria. I giallazzurri salgono a quota 24 punti e si candidano per un posto in alta classifica. Al contrario le streghe del Benevento, attualmente con 19 punti, interrompono la serie di due vittorie consecutive e si stabilizzano a metà classifica.

Frizzante e ricco di colpi il match svoltosi sul sintetico dell’Avellola, il primo tempo ha visto i giallazzurri sbloccare il risultato grazie al solito bomber Piacentini, per poi essere prontamente recuperati, a ridosso del duplice fischio, con una marcatura siglata da Olimpio. Nella ripresa il Frosinone mette in mostra una trama di gioco di alta fattura: prima Piacentini firma il gol del momentaneo 2-1, poi al 15’ minuto Jirillo chiude il match siglando la terza rete.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio