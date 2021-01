 OTTO GIORNI DI FULL IMMERSION PER LA PRIMAVERA DI MARSELLA

Otto giorni di full immersion per la formazione Primavera del Frosinone allenata da Luigi Marsella. Dopo oltre due mesi di pausa, condita da inevitabili paure per l’ennesima stagione che ha corso il rischio di venire riposta amaramente nel cassetto, il campionato Primavera rivede la luce. O almeno ci prova. I giallazzurri sabato saranno impegnati sul terreno del Comunale di Ferentino contro il Napoli, quindi martedi l’appuntamento per il secondo turno di Coppa Italia con la Spal ancora sul campo amico (nel primo turno devastante il 6-2 casalingo alla Salernitana), per chiudere sabato con la trasferta di Crotone ancora in campionato. Il Frosinone riparte da 1 punto nel campionato Primavera2. Frutto del periodo prima dello stop nel quale Trovato & soci furono costretti a giocare partite ravvicinate in piena emergenza, per una serie di infortuni che avevano falcidiato la rosa. L’emergenza, comunque, sembra il filo conduttore tra l’avvio di campionato e la ripartenza. Ma i ragazzi di Marsella hanno abituato a partite di gran carattere.

Quanto agli avversari del Napoli, hanno giocato una sola partita di campionato, peraltro persa a Lecce. In Coppa Italia i flegrei avevano vinto al primo turno contro l’Ascoli, squadra di Primavera1, per poi cedere alla Lazio.

Gio.Lan.