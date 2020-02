 PARTITA SPETTACOLO, L’UNDER 17 AGGUANTA I PARI ETA’ DELL’ASCOLI SUL 2-2

FROSINONE: Vilardi, Potenziani (dal 1′ st Pacetti), Conti (dal 1′ st De Blasio), Lombardo (dal 1′ st Schiavella), Bracaglia (dal 12′ pt Palumbo), Maestrelli, Mattarelli (dal 36′ st De Iulis), Peres, Piacentini (dal 36′ st Kolf), Di Palma (dal 18′ st Battisti), Jirillo.

A disposizione: Marasca, D’ Orsaneo.

Allenatore: Di Michele.

ASCOLI: Bolletta, Galletta, Gurini, Andretta, Panariello, Luciani, Colistra (dal 31′ st Marucci), Izzo (dal 19′ st Franzolini), Statev (dal 30’ st Borriello), Pescicolo, Assalve (dal 27′ st Palazzino).

A disposizione: D’Ambrosio, Briganti, Esposito, D’Ascia, Re.

Allenatore: Seccardini.

Arbitro: Sebastian Petrov sezione di Roma I; Assistenti: Flavio Moschetta e Pietro Borrelli sezione di Formia.

Marcatori: 30’ pt Peres (Frosinone), 35’ pt Pescicolo (Ascoli), 41’ pt Colistra (Ascoli), 20’ st Jirillo (Frosinone).

Note: ammoniti: 34’ pt Palumbo (Frosinone), 41’ st Peres (Frosinone), 41’ st Andretta (Ascoli); recupero: 2’ pt e 4’ st.

FERENTINO – Secondo pareggio consecutivo, dopo la trasferta di Crotone anche la sfida casalinga con l’Ascoli termina senza vincitori. Il Frosinone Under 17 non riesce a sfruttare a pieno il turno di riposo del Pescara e sbatte contro l’Ascoli con un 2-2 pirotecnico. I giallazzurri attualmente al 4° posto in classifica con 26 punti sono stati raggiunti dal Benevento. L’Ascoli invece sale di una posizione, dall’8° al 7° posto, usufruendo della sconfitta del Perugia sul campo del Benevento.

Partita in bilico sin dai primi minuti di gara, una di quelle partite dalla quale ci si può aspettare di tutto. A sbloccare il risultato ci pensa il Frosinone con Peres alla mezz’ora di gioco. Dal gol dell’1-0 il Frosinone si rilassa e l’Ascoli non perdona: prima Pescicolo ristabilisce la parità al 35° minuto e poi, al 41’, Colistra completa la rimonta e porta gli ospiti sull’1-2. Mister Di Michele striglia i suoi ed infatti i giallazzurri disputano un secondo tempo ad alta intensità ma riescono a trovare il gol del definitivo pareggio solo a 20’ minuti dall’inizio della ripresa. A segnare il 2-2 ci pensa il numero 11, Jirillo.

