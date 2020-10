 PESCARA – FROSINONE, I CONVOCATI

Sono 22 i giallazzurri convocati da mister Nesta per la gara in programma domani allo stadio ‘Adriatico’ di Pescara. Ardemagni non sarà della partita. Il calciatore ha accusato una cervicalgia che ne limita i movimenti.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri:

Bardi, Iacobucci, Trovato

Difensori:

Ariaudo, Capuano, Brighenti, D’Elia, Salvi, Zampano, Curado, Beghetto

Centrocampisti:

Maiello, Tribuzzi, Kastanos, Rodhen, Tabanelli, Vitale, Carraro

Attaccanti:

Ciano, Dionisi, Novakovich, Parzyszek