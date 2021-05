 POKER FROSINONE, SORA BATTUTO E PRIMATO CONFERMATO

FROSINONE (4-4-2): Schiavi; Gonnella (1’ st Palmigiani), Alò (17’ st Caldaro) (26’ st Padrone), Cacchioni, Annarelli; Rutigliano (13’ st Carli), Santopietro (19’ st Scagnetti), Iafrate, Fiorini; Di Duca, Carcini.

A disposizione: Antonelli, Graziani Palmieri, Ferrante Carrante, Arroquia.

Allenatore: Tanzi.

Vis Sora 07 (4-4-2): Ungurean; Picano E., Cocchi (36’ st Andreucci), Picano A., Cicchini; Vecchio, Pessia, Fraioli (44’ st Arma), Andreucci; D’Alessandro (39’ st Marini), Quadrini (42’ st Scacchi).

A disposizione:

Allenatore: Dercosi Persichini.

Arbitro: Signor Falasconi della sezione di Aprilia.

Marcatori: 3′ Rutigliano, 7′ pt e 15 pt Fiorini, 20′ st Cacchioni rig.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 6-0 per il Frosinone; recuperi: 1’ pt; 3’ st.

FROSINONE – Quarto risultato utile consecutivo per le giallazzurre che battono 4-0 il Sora confermandosi in testa alla classifica del campionato di Eccellenza. Le ragazze di mister Tanzi chiudono il match nei primi 15 minuti. Il vantaggio arriva al 2’. Grande azione personale di Fiorini sulla sinistra che pennella un cross sul secondo palo, palla raccolta da Rutigliano che col destro firma l’1-0. Passano appena 5’ e il Frosinone raddoppia. Questa volta è Rutigliano a servire Fiorini che con un gran destro al volo batte Ungurean. Al 10’ Cacchioni va ad un passo dal 3-0 con un colpo di testa, di poco, alto, su corner battuto da Iafrate. 3-0 che arriva al 15’ con Fiorini che, servita in verticale da Santopietro, calcia col destro e beffa Ungurean sul primo palo. La prima frazione potrebbe chiudersi con un risultato ancora più ampio per le giallazzurre che al 18’ colpiscono una traversa con Fiorini e con una conclusione di poco larga di Rutigliano al 21’.

Ritmo decisamente più basso nella ripresa. Al 60’ il Sora si fa vedere per la prima volta dalle parti di Schiavi ma la conclusione dal limite di D’Alessandro termina a lato. Al 65’ fallo di Cocchi su Fiorini e calcio di rigore per il Frosinone, dal dischetto Cacchioni fissa il risultato sul 4-0. Nel finale da segnalare il palo colpito da Di Duca al 77’ e la traversa di Fiorini al 79’.

Domenica prossima le giallazzurre saranno impegnate in trasferta sul campo della Lodigiani.