Rinviata la partita tra Benevento e Frosinone, valevole per la 8.a giornata del campionato Primavera, in programma sabato prossimo. La squadra di Marsella tornerà in campo il prossimo 10 febbraio alle ore 11 sul campo del Comunale di Ferentino contro la Reggina per il turno infrasettimanale.