 PRIMAVERA2, IN CAMPIONATO ESORDIO CASALINGO CONTRO LA REGGINA L’11 SETTEMBRE

E’ stata ufficializzata la composizione del girone B del campionato Primavera2 che vedrà ai nastri di partenza il Frosinone allenato da mister Gorgone. Ed è stato reso noto contestualmente anche il calendario del campionato che scatterà il prossimo 11 settembre. Sono 13 le squadre, tra queste anche il Cesena di Lega Pro che ha preso il posto del Chievo Verona. Il girone comprende Spezia, Cesena, Pisa, Perugia, Ascoli, Ternana, Frosinone, Lazio, Benevento, Salernitana, Crotone, Reggina e Cosenza. Alla prima giornata i giallazzurri esordiranno sul campo del Comunale di Ferentino con la Reggina. Il derby con la Lazio è in programma nel girone d’andata il 20 novembre, in casa del Frosinone che riposerà all’8.a di campionato. Il girone di andata si chiuderà il 18 dicembre e si riprenderà con la 1.a di ritorno il 15 gennaio 2022.

Contestualmente nella giornata di oggi, lunedi 24 agosto, è stato ufficializzato anche il tabellone della Coppa Italia. Il Frosinone sarà impegnato il 22 settembre sul campo dell’Ascoli. La vincente troverà poi la vincente di Bologna-Pisa e agli Ottavi l’Empoli. I giallazzurri nel ranking del gruppo D sono alla posizione numero 27, i marchigiani alla numero 20. Nel gruppo dei canarini il turno preliminare sarà tra Perugia e Cesena.

Nel frattempo la Primavera giallazzurra prosegue sulla rotta di avvicinamento alla stagione ufficiale che dovrebbe avere come prologo la disputa del primo turno di Coppa Italia, accoppiamento che ancora non è stato reso noto. I ragazzi di Gorgone giocheranno giovedi 26 agosto alle ore 17 contro l’Under 17 della Roma e poi sabato 28 alle ore 17 contro l’Artena (serie D), entrambi test congiunti. Finora i canarini hanno giocato e vinto contro il Ferentino di Eccellenza (2-1) e contro l’Under 18 della Roma (4-0). Interessanti alcune individualità tra i neo arrivati (l’ex torinista Favale tra questi) individuati dal direttore Frara e amalgamati dal tecnico Gorgone e dal suo staff, miscelati adeguatamente su uno zoccolo duro importante (il 2004 Palmisani, terzo portiere in prima squadra e poi i vari Giordani, Maestrelli, Peres, Jirillo, Di Palma, Selvini ecc).

Giovanni Lanzi