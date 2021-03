 PRIMAVERA2, RINVIATA REGGINA-FROSINONE

Salgono a 4 le partite da recuperare per la formazione Primavera del Frosinone, inserita nel girone B del campionato Primavera2. I giallazzurri da calendario avrebbero dovuto disputare sabato prossimo 27 marzo la 15.a giornata sul campo della Reggina, presso il Centro Sportivo Sant’Agato (ore 10.30). Ma la gara è stata rinviata d’ufficio. Classifica al momento impietosa – 12 punti e terz’ultimo posto – ma va sempre considerato che entrambi i gironi dei campionati di categoria 1 (1 solo raggruppamento), 2 (girone A e B) e 2 (1 solo girone) contano diverse gare da recuperare che la Lega dovrà opportunamente incastonare nel calendario sottoposto ormai ogni settimana al giudizio supremo della pandemia. Vitalucci & soci debbono infatti recuperare le partite con il Benevento (fuori casa), Spezia e Pescara in casa e quindi quest’ultima di Reggio Calabria. Paradossalmente questo stop potrebbe permettere a mister Marsella di recuperare qualcuno ai box per infortunio, come Santarpia, Maestrelli, Luiso, Maugeri, Morelli e Santi.

g.l.