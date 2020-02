 REPORT MEDICO CIANO

Camillo Ciano si è sottoposto nella giornata di oggi a visita specialistica, eseguita dal Professor Giuseppe Milano, per valutare l’entità dell’infortunio occorso in occasione della gara contro il Perugia. Il calciatore ha riportato una lesione di lieve entità del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro. Ciano osserverà un periodo di riposo assoluto, di circa 30 giorni, in cui indosserà un tutore speciale e si sottoporrà alle terapie del caso. Le sue condizioni verranno nuovamente valutate tra un mese.