 RIMBORSO ABBONAMENTI DA MARTEDÌ 13 APRILE; LE MODALITÀ

La società Frosinone Calcio, calcolato il rateo delle sei gare di stagione regolare non godute nel campionato 2019/2020, ha provveduto all’emissione di un buono spesa in favore di ogni abbonato (da martedì 13 aprile).

Considerata l’impossibilità di poter emettere alcun titolo di ingresso allo stadio ‘Benito Stirpe’ per la stagione 2020/21 il suddetto buono spesa potrà essere utilizzato esclusivamente come sconto sul merchandising ufficiale del Frosinone Calcio presso il Frosinone Store di Viale Olimpia e sull’e-commerce store.frosinonecalcio.com

FROSINONE STORE – Viale Olimpia

Per usufruire del buono spesa presso il Frosinone Store l’abbonato dovrà:

– sottoscrivere il modulo scaricabile dal sito www.frosinonecalcio.com – Modulo Rimborso

– presentare il modulo accompagnato da copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del segnaposto relativo all’abbonamento (nel caso in cui l’abbonato fosse impossibilitato a scaricare il modulo potrà ritirarlo presso il Frosinone Store).

– Acquistare presso il Frosinone Store

E-COMMERCE

Per usufruire del buono spesa sull’e-commerce store.frosinonecalcio.com l’abbonato dovrà:

– Scaricare e compilare il modulo

– Inviare il modulo accompagnato da copia del documento di identità e del segnaposto relativo all’abbonamento alla mail rimborsi@frosinonecalcio.com

– Utilizzare il codice sconto che riceverà in risposta alla mail sul sito store.frosinonecalcio.com

Il buono spesa dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione e potrà esser ceduto ad altra persona sottoscrivendo la delega presente sul modulo.

Gli abbonati avranno la possibilità di utilizzare il proprio voucher entro il 30 Giugno 2021.

FAQ

HO SMARRITO IL SEGNAPOSTO, COME POSSO RECUPERARLO?

Puoi recuperare o stampare il segnaposto cliccando sul seguente link e seguendo le indicazioni

https://frosinonecalcio.vivaticket.it/index.php?nvpg[sellshow]&cmd=ShowListTicketInput

COME POSSO CALCOLARE L’IMPORTO DEL BUONO SPESA?

Costo dell’abbonamento : 19 = Costo partita

Costo partita X 6 = importo rimborso

Es: € 100 : 19 = € 5,26 > € 5,26 x 6 = € 31,57

L’importo ti verrà comunque comunicato al tuo arrivo in store

o in risposta alla mail se vuoi acquistare online.

FINO A QUANDO POSSO USUFRUIRE DEL BUONO SPESA?

La scadenza del Buono Spesa è fissata per il 30 giugno 2021

PUò USUFRUIRE DEL BUONO SPESA UN’ALTRA PERSONA?

Si, compilando la delega presente all’interno del modulo

ed allegando alla stessa il segnaposto e il documento

di riconoscimento del delgante e del delegato.

POSSO USUFRUIRE DEL BUONO SPESA IN ALTRI MODI?

Puoi usufruire del Buono Spesa acquistando il merchandising

del Frosinone Calcio presso lo Store di Viale Olimpia oppure

sul sito store.frosinonecalcio.com

POSSO SUDDIVIDERE L’IMPORTO DEL BUONO SPESA IN PIù SOLUZIONI?

Il Buono Spesa deve essere utilizzato per l’intero importo

in un’unica soluzione

I BUONI SPESA SONO CUMULABILI?

No, non possono essere cumulati