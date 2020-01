 SETTORE GIOVANILE E FEMMINILE, IL WEEKEND DI GARE

Ritorna in campo la Primavera del Frosinone, i canarini di mister Marsella affronteranno in casa il Trapani. I siciliani sono al secondo posto in classifica con 24 punti, al contrario i canarini sono all’8° posto con 15 punti complessivi. Entrambe le compagini vengono da una sconfitta: il Trapani 1-3 con il Cosenza e il Frosinone 3-2 con la Juve Stabia.

Turno di riposo per gli Under 17, 16 e 15 nazionali.

Il campionato regionale d’eccellenza invece non riposa mai, nella 15.a giornata gli Under 14 attenderanno a Ferentino l’Urbetevere. Gli Under 13 invece saranno ospiti della matricola Cassino a Gallinaro. Le ragazze del calcio femminile, sia per il campionato regionale d’eccellenza che per l’Under 17, giocheranno tra le mura amiche. L’Eccellenza ospiterà lo Sporting Latina con la voglia di riscattare il pareggio per 2-2 della scorsa giornata. Le Under 17 invece, forti del 4-0 rifilato alla Lazio, affronteranno la AS Roma.

PRIMAVERA – 13.a giornata

Sabato 18 gennaio alle ore 14:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Trapani

UNDER 17

Riposo

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 – 15.a giornata

Sabato 18 gennaio alle ore 16:40 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Urbetevere

UNDER 13 – 15.a giornata

Domenica 19 gennaio alle ore 15:00 – Gallinaro (FR)

Cassino – FROSINONE

ECCELLENZA FEMMINILE – 12.a giornata

Domenica 19 gennaio alle ore 11:00 – Corso Lazio (FR)

FROSINONE – Sporting Latina

UNDER 17 FEMMINILE – 8.a giornata

Sabato 18 gennaio alle ore 17:30 – Corso Lazio (FR)

FROSINONE – AS Roma

UNDER 15 FEMMINILE

Riposo

