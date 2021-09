 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEK END

Domenica pomeriggio prende il via il campionato nazionale Serie A e B Under 17 del Frosinone.

La compagine guidata da mister Di Michele sarà impegnata subito nel big match casalingo contro il Napoli.

Ancora qualche settimana per il via delle categorie Under 16 di mister Galuppi e Under 15 di mister Mizzoni.

UNDER 17 – 1ª giornata

Domenica 12 settembre alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Napoli

UNDER 16

Start 26 settembre

UNDER 15

Start 26 settembre

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio