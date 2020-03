 SETTORE GIOVANILE, IN CAMPO SOLO LA PRIMAVERA

Torna in campo il campionato Primavera 2 dopo il turno di stop. Il Frosinone affronterà nella 20.a giornata il Benevento, tra le mura amiche. I canarini guidati da mister Marsella dovranno lottare per un posto ai play-off, considerando che attualmente sono al 3° posto, a pari punti con il Livorno. In ottemperanza ai comunicati diramati dalle leghe di riferimento, sia i campionati nazionali Under 17, Under 16 e Under 15 che i campionati regionali d’eccellenza Under 14 e Under 13, saranno sospesi fino al 15 marzo.

Stessa situazione anche per i campionati delle giovani canarine, sono sospesi i campionati delle categorie: Eccellenza, Under 17 e Under 15.

PRIMAVERA – 20.a giornata

Sabato 7 marzo alle ore 12:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Benevento

UNDER 17

Riposo

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14

Riposo

UNDER 13

Riposo

ECCELLENZA FEMMINILE

Riposo

UNDER 17 FEMMINILE

Riposo

UNDER 15 FEMMINILE

Riposo

